Giorgio Rossi proti žičnici v Starem pristanišču

Včeraj je svoje nestrinjanje jasno izrekel odbornik Giorgio Rossi, ki so mu predvčerajšnjim zaradi »afere« Rocco odvzeli resor za šport. Brez dlake na jeziku je Primorskemu dnevniku dejal, da se njemu zdi popolnoma neprimerno, da bodo žičniške kabine peljale skozi Staro pristanišče. Po njegovem bi kabine, ki bingljajo sredi območja, ki je del urbane regeneracije, lahko negativno vplivale na potencialne investitorje in na ekonomsko vrednost skladišč. »Bi vi kupili stanovanje, bivali v hotelu ali delali v pisarni, če bi pred oknom imeli kabine polne potnikov, ki bi vas gledali? Po mojem je ta izbira popolnoma zgrešena,» je dejal Rossi, ki sicer ne nasprotuje žičniški infrastrukturi, ki bi povezovala Barkovlje z Opčinami in Vejno, saj bi ta lahko postala turistična atrakcija.

»Ne vidim nobenega smisla v tem, da gremo naprej s projektom, ki zahteva tako velike količine denarja in ki v občinsko blagajno ne bi prinesel veliko,» je še pristavil odbornik. Na vprašanje, če župan Dipiazza upošteva Rossijeva mnenja in pomisleke, je odbornik odgovoril, da misli, da ja, saj ju veže prijateljstvo, ki spominja na odnos med dvema bratoma. Po njegovem je še čas, da se v projekt vnesejo popravki.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.