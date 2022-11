Glasno branje za razvoj otroka in vez s starši

Gojenje bralnih sposobnosti in navad je pomembno že od rane mladosti. S tem se v Italiji več kot 20 let ukvarja program Rojeni za branje (Nati per leggere), ki je leta 1999 nastal na pobudo knjižničarjev in pediatrov preko Kulturnega društva pediatrov (Associazione Culturale Pediatri), Italijanskega združenja knjižnic (Associazione Italiana Biblioteche) in Centra za zdravje otroka iz Trsta (Centro per la salute del bambino) z namenom, da spodbudijo glasno branje za predšolske otroke.

Danes se začenja državni teden projekta Rojeni za branje. Zato smo se pogovorili s koordinatorko projekta za Trst Antonello Farina in z Ivano Soban, knjižničarko v Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice (NŠK), ki že več let sodeluje pri njem.Spodbujanje glasnega branja staršev, ki prebirajo knjige otrokom od nič do šestih let starosti, je pomembno iz več razlogov, je prepričana Antonella Farina. »Branje predstavlja odlično priložnost za vzpostavitev posebnega odnosa med odraslim in otrokom. Pa tudi glede kognitivnega razvoja otroka je ta dejavnost pomembna, saj so nevroznanstveniki dokazali, da glasno branje pri otroku spodbuja pozitiven učinek na nevronski ravni,« je pojasnila koordinatorka projekta. Z branjem se otroci učijo novih besed, ki jih lahko s pridom uporabljajo pri izražanju svojih misli.