»Glavoboli so predolgo veljali za manjvredne«

Včeraj je v katinarski bolnišnici potekal tudi prvi dan odprtih vrat z brezplačnimi pregledi za posameznice s hujšimi kroničnimi migrenskimi napadi. Več o nelahki bitki do pravega priznanja posledic glavobolov nam je zaupal zdravnik Antonio Granato, vodja katinarskega centra za diagnostiko in zdravljenje glavobolov.

Skoraj vsi smo se vsaj enkrat počutili, kakor da bi nam v glavi močno razsajala neuglašena glasbena skupina ali da bi nekdo v njej brez zadržkov razbijal krožnike. Glavobol zna biti res zoprn. Med najpogostejšimi oblikami je migrena, ki je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije tretja najbolj razširjena in druga najbolj onesposabljujoča bolezen na svetu, za katero trpi 12 odstotkov odrasle populacije. Ženske so ji trikrat bolj podvržene kot moški.

Vključeni ste v delovno skupino, ki pripravlja tabelo za določanje invalidnosti glavobolov v Furlaniji-Julijski krajini. Zakaj je to pomemben mejnik?

Čeprav človeka spremljajo od vedno in je zakon št.81 je 14. julija 2020 kronične glavobole uvrstil med socialne bolezni (to so tiste, ki prizadenejo znatno število ljudi op. nov) se jih še ne priznava kot specifično invalidnost. Tisti, ki trpijo za njimi imajo po zadnjem zakonu pravico do oprostitve plačila in drugih olajšav, do danes pa še ni bilo izvedbenih uredb, s katerimi bi se zapisano spremenilo v prakso. Za določanje stopnje invalidnosti se pri glavobolih zato opiramo na preglednice primerljivih bolezni. Gre za veliko vrzel, saj vsaka dežela in komisija določajo različno stopnjo invalidnosti, ni enotnih pravil.

Claudio Giacomelli, vodja svetniške skupine Bratov Italije v deželnem svetu FJK je zato s skupnim stališčem spodbudil nastanek omenjene skupine, pri kateri sodeluje tudi direktor nevrološke klinike Paolo Manganotti. FJK bo zdaj tretja dežela,po Lombardiji in Dolini Aoste, ki bo razpolagala s specifično tabelo za določanje invalidnosti in prva, ki bo to zasnovala na zadnjih predvidenih predpisih.

Šli bomo pa še dlje, saj bomo prvi v Italiji poskrbeli še za vključitev v seznam storitev, ki jih je italijanski zdravstveni sistem dolžen zagotoviti (ital. Lea).

Komu pomagate v vaših ambulantah?

Vsako leto izvedemo približno dva tisoč pregledov, v 70 odstotkih primerov gre za migreno. Ob »običajni« ambulanti deluje tista za nujne primere.

Kar 80 odstotkov ljudi pa glavobolu kljubuje z lastnimi močmi, v Italiji se za razna zdravila potrosi približno 15 milijard evrov na leto.

Do družinskega zdravnika se obrne približno 15 odstotkov posameznikov, le petim odstotkov pacientov priskoči na pomoč nevrolog oziroma center za glavobole, kar dodatno dokazuje, da se glavobole podcenjuje in v splošnem pojmovanju veljajo za manjvredne.