Gledal je morje in padel s Furlanske ceste

Ko je občudoval Tržaški zaliv, je izgubil ravnotežje in padel, pristal je v goščavi pod Furlansko cesto ter si huje poškodoval nogi in prsni koš. Gasilci in gorski reševalci so včeraj popoldne v zgornjem delu Furlanske ceste pod Kontovelom reševali tržaškega motorista, rojenega leta 1980. Do njega so se spustili z vrvmi, ki so jih pritrdili na avtolestev gasilcev. Ko so ponesrečenca stabilizirali, so ga z vitlom povlekli v helikopter in odpeljali na zdravljenje.

Na pomoč je prvi poklical mimoidoči, ki je na zidku ob robu ceste opazil ponesrečenčevo čelado. Slišal je tudi stokanje moškega, ki je ležal približno 15 metrov pod cesto. Do moškega sta se prva spustila gorska reševalca in urgentni zdravnik. Ko sta ga stabilizirala s posebnimi stabilizatorji, ki varujejo poškodovane ude in ga namestila na nosila, so gasilci območje očistili rastja, da bi lahko poškodovanca varno dvignili v helikopter. Ko je ta pripeljal, je sonce že zašlo. Kljub vsem težavam se je reševalna akcija uspešno zaključila okoli 21.30. Moskega je reševalo osem reševalcev, ki so se na kraj pripeljali z rešilcem službe 118, avtomobilom z urgentnim zdravnikom, terencem gorske reševalne službe in gasilsko avtolestvijo.