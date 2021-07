Gledališče Miela ima novo vodstvo

Občni zbor zadruge Bonawentura, ki upravlja tržaško gledališče Miela, je izvolil nov upravni odbor, na čelu katerega bo po novem novinar Enzo D’Antona, nekdanji odgovorni urednik dnevnika Il Piccolo. Na tem mestu je nasledil Rito Ravalico Fenzi, ki je spomladi lani začasno prevzela mesto odhajajočega predsednika Miloša Budina.

D’Antona se je rodil na Siciliji, dolga leta je delal kot kronist, nato je vodil gospodarski oddelek dnevnika L’Ora iz Palerma. Deset let je delal pri tedniku Il Mondo v Milanu, pisal je o povezavah med politiko, posli in organiziranim kriminalom. Od leta 1997 do 2014 je delal pri dnevniku La Repubblica, v Palermu in nato v Rimu. Sledilo je vodenje dnevnika Città di Salerno in tržaškega Piccola, nakar se je upokojil in ostal v Trstu.Podpredsednica zadruge bo še naprej nekdanja pokrajinska odbornica Mariella Magistri De Francesco.