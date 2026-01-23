Gledališki poklon cvetličarki Savini

Savino Rupel, Prosečanko, ki je pri Svetem Jakobu vodila cvetličarno, so leta 1944 nacifašisti le teden dni pred poroko odvedli v koncentracijsko taborišče Ravensbruck. Tu se je rodil njen sin Danilo, v taborišču je preživel le štirinajst dni, saj ga mama ni imela s čim hraniti. Od lakote ji je umrl v naročju.

Ravno Savini Rupel, ki se je po osvoboditvi živa vrnila v domačo vas, je posvečena gledališka predstava v italijanskem jeziku Savina Rupel: Il Fiore di San Giacomo, ki jo bodo v proseškem Kulturnem domu uprizorili v nedeljo ob 17. uri. Na prireditev vabi proseška sekcija Vsedržavne zveze partizanov Italije ANPI.

Savini se bodo v gledališki igri, ki sta jo režirala Carla Bellaveglia in Carlo Moser, poklonili Michela Cembran, Carlo Moser, Liliana Decaneva, Carlo Fritsch in Alizù Amato. Nastopili bodo v vaškem kulturnem hramu, pred katerim od januarja 2023 stoji spotikavec, medeninasti tlakovec v spomin na malega Danila.