Športel o ženski odbojki pri AŠZ Soča

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil odbornico in trenerko AŠZ Soča Paolo Ursic, odbojkarico Lizo Paulin in Katio Tomsic, ki je mama treh Sočinih odbojkarjev in je pri sovodenjskem društvu odgovorna za defibrilator. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele novo zmago moške namiznoteniške ekipe AŠK Kras v B1-ligi in derbi košarkarske meddeželne B-lige med tržiškim Falconstarjem in Jadranom, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometne elitne lige med tržiškim UFM in repenskim Krasom. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval predsednik AŠK Kras Luciano Milič.

