Gneča avtomobilov pri Moščenicah

Na avtocesti A4 je prišlo danes do večjih prometnih zastojev, pri Moščenicah se je v smeri Trsta vila kar 4 kilometre dolga kolona, v glavnem je šlo za turiste, namenjene na hrvaško obalo. Prihaja namreč avgust, tradicionalno počitniški mesec, ko se množice odpravljajo na morje, posledično je tudi prometnaa infrastruktura veliko bolj obremenjena. O zastojih so beležili tudi pri kraju Latisana, kjer so se vile dolge kolone turistov, ki so se vračali iz morja v krajih Lignano in Bibione. Gneča je bila tudi na avtocestnih odsekih med kraji San Donà di Piave, Portogruaro in Latisana ter San Giorgio di Nogaro in Palmanova. Iz tržaške prefekture počitnikarjem svetujejo, da v smeri proti Trstu avtocesto zapustijo pri izvozu Moščenice, pot pa nadaljujejo po krajevnih cestah.