Godba je velika družina

Med mnogimi aktivnostmi, ki jih je karantena zaradi novega koronavirusa žal začasno prekinila, je tudi delovanje godb, ki je na Tržaškem še kako živo in občuteno. V tem obdobju je to delovanje običajno še posebej bogato, saj se godbe pripravljajo na prvomajske budnice ter druge nastope, ki jih prinaša prihod pomladi in lepega vremena. Kakor so povedali predsedniki slovenskih godb s Tržaškega, pa je virus bolj kot samo sezono nastopov in koncertov prizadel godbenike. Te bi lahko opisali kot veliko družino, ki se nekajkrat tedensko zbira na vajah in kdaj nastopi na koncertu ali gostovanju. Smisel godbe so predvsem veselje, dobra volja in prijateljsko druženje. Nekateri celo trdijo, da je godba stil življenja: težko bi jim oporekali.

»Rojstni dnevi minevajo brez zakusk in druženja po vajah, kar je hudo,« je potožil David Kralj, predsednik godbenega društva Viktor Parma iz Trebč. Trebenski godbeniki, ki so zadnjič nastopili na pustnem sprevodu v Sovodnjah, se sicer trenutno družijo le preko whatsappa, saj so vaje do nadaljnjega prepovedane. »Pomanjkanje vaj ne bo bistveno vplivalo na kvaliteto igranja. Vsako poletje naredimo dvomesečni premor, a se v septembru v nekaj tednih zopet uigramo. Verjamem, da bo po koncu karantene situacija podobna, vendar moramo najprej videti, koliko bo samoizolacija sploh trajala,« je pojasnil Kralj in dodal, da jim je virus prekrižal načrte za nastope v maju in juniju, začenši s priljubljeno prvomajsko budnico.Nekateri godbeniki vadijo sami, drugi so inštrumente zaenkrat pospravili v škatlo. Za vaje pa niso prikrajšani gojenci glasbene šole, ki se s svojimi profesorji srečujejo na spletni aplikaciji Zoom, čeprav z nekaterimi tehničnimi težavami. »Če gojenec igra preglasno, ga profesor ne more popravljati. Vaje zato potekajo počasneje, a jih kljub vsemu uspešno izvajamo,« je pojasnil Kralj. V Trebčah vsekakor upajo, da bo karantene kmalu konec in bodo lahko končno nadoknadili zamujene rojstnodnevne pogostitve. »Končali smo z veliko zabavo na pustni torek, prav tako veselo bomo začeli, ko bo vse za nami!«

Tudi godbenikom s Proseka jo je novi koronavirus pošteno zagodel. V prihodnjih mesecih so imeli v načrtu več nastopov in projektov, med katerimi so bila gostovanja v Čedadu in Žabnicah ter že ustaljen festival mladinskih orkestrov Slavka Luxa, posvečen enemu izmed pokojnih očetov Godbenega društva Prosek, pa je žal vse odpadlo. Prav tako bo najverjetneje odpadlo poletno gostovanje v Pragi, saj je Češka do nadaljnjega zaprla vse meje.Vsekakor pa je zaradi nepredvidljivosti novega koronavirusa vsak godbeniški načrt trenutno vprašljiv: »Karantena bo nedvomno pustila posledice, poznala se bo na kvaliteti igranja. Tri ali štiri ure vaj na teden nam je dobro delo, spremljalo pa jih je še druženje, v čemer je smisel godbe,« je priznal predsednik proseške godbe Ryan Starc in dodal, da bo samoizolacija godbenikom pustila psihološke posledice. Trenutno je zamrlo tudi delovanje mladinskega orkestra, na daljavo pa poteka pouk proseške glasbene šole. Profesorji se z večino gojencev, izjema so le najmlajši začetniki, vsak teden srečujejo preko spletnih platform.

Ricmanje je novi koronavirus ujel ravno v času praznovanja vaškega zavetnika sv. Jožefa. Eden izmed najbolj doživetih vaških praznikov, na katerem igra pomembno vlogo tudi Pihalni orkester Ricmanje, je zaradi prisilne izolacije, tako kot številni drugi dogodki, splaval po vodi.Kakor je v telefonskem pogovoru pojasnila predsednica Martina Sanna, je virus ricmanjskemu pihalnemu orkestru preprečil tudi nastop na priljubljeni prvomajski budnici ter postavljanju mlajev. »Nekateri godbeniki so krizo lepo sprejeli, a za večino je bil to hud udarec. Vaje so trenutek brezskrbnega druženja in veselja in jih zdaj vsak pogreša,« je povedala in dodala, da tudi v tej vasi za večino gojencev glasbena šola poteka na daljavo. Odbor, ki se sestaja kar po whatsappu, zaenkrat še ni načrtoval prihodnjih dogodkov. »Čakamo uradne novice. Brez njih je delovanje zamrznjeno, načrti pa so v zraku. Upamo, da bo pandemije kmalu konec in bomo lahko zopet zagnali vaje, nastope in koncerte.«

Tudi na nabrežinskem koncu vse miruje. »Takoj ko je javna uprava na pustni ponedeljek začela izdajati uredbe o prekinitvi vseh množičnih aktivnosti, smo se odločili, da prekinemo delovanje in odpovemo koledovanja na pustni ponedeljek, torek in pepelnično sredo,« nam je po telefonu razložil Robert Briščak, predsednik godbenega društva Nabrežina. Nekaj dni po pustu je prišla še uradna vest Anbime (vsedržavnega združenja italijanskih godb), ki je dokončno zaustavila vsakršno delovanje godb, tako vaje kakor posamezne ure pouka glasbe za mlade gojence.»Kakor vse godbe se tudi naša sooča s težavami. Imeli smo nekaj načrtov, za katere ne vemo, če jih bomo lahko izpeljali. Med temi je bilo nekaj gostovanj v Sloveniji maja in junija, predvsem pa gostovanje v Srbiji.« Skratka, vse dogajanje, tudi na lokalni ravni bodo primorani prestaviti na nove datume. Živo pa ostaja upanje po izvedbi že tradicionalnega godbenega seminarja za mlade Skupaj z'gudmo, ki ga v svojih prostorih gosti nabrežinska godba. Na njem se bodo predvidoma konec avgusta srečali mladi godbeniki vseh zamejskih godb in pod vodstvom profesorjev pilili svoje glasbene sposobnosti ter pripravili koncert. Glasbena šola je v Nabrežini žal zaprta, godbeniki pa ostajajo v stalnem stiku po whatsappu. »Korona ni bistveno vplival na naše virtualno druženje. Kakor prej si tudi zdaj radi vsaj na whatsappu povemo kako veselo!«

Pihalnemu orkestru Breg je novi koronavirus prekrižal načrte ravno med obhajanjem jubilejne 130-letnice delovanja. »Za konec junija načrtujemo praznovanje, na katerem smo nameravali gostiti lepo število godb. Če bodo okoliščine to dovolile, ga bomo izvedli, prav gotovo pa bo potekalo v manjšem obsegu, kakor smo prvotno načrtovali,« je v telefonskem pogovoru razočarano priznal predsednik Fausto di Donato.Godbeniki, ki že dober mesec ne vadijo, sicer dnevno ostajajo v stikih po whatsappu, odbor pa se sestaja na videokonferencah. Vsekakor pa bo ta prisilna karantena vplivala na repertoar, ki so ga pridno vadili za slavnostni koncert. Zaradi višjih sil bodo tako polovico programa izvajali na novo, polovico pa ga bodo sestavljale stare, že naštudirane skladbe, ki jih godbeniki marljivo vadijo vsak zase doma. Prav tako je zamrznjeno delovanje glasbene šole, le profesorji ostajajo v stiku s starši in otrokom nalagajo domače delo, da ne bi popolnoma pozabili igrati. V Bregu namreč vse moči usmerjajo v izobraževanje mladih glasbenikov, ki predstavljajo podmladek godbe.»Načrti so obetavni, a je zaenkrat vse zaustavljeno, saj ne vemo, kdaj bo konec ukrepov. Ne preostane nam drugega, kakor da drug drugega opogumljamo in se bodrimo. Godbe smo kot velika družina, ki se je zdaj znašla v isti barki!«