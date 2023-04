Goreči in domoljubni argentinski Slovenci

Ko opisuje Slovence, ki živijo v Argentini, ji žarijo oči. »Ker so to kajpak goreči Slovenci, domoljubni in požrtvovalni, kakršni bi morali biti tudi mi v matični domovini,« pravi literarna zgodovinarka in etnologinja Marija Stanonik, ki je v četrtek v Tržaškem knjižnem središču predstavila svojo knjigo Zlato in biseri iz srebrne dežele pod Južnim križem, ki je izšla decembra lani. Knjigo je izdala založba Mladika v sodelovanju s Slovensko konferenco Svetovnega slovenskega kongresa in s finančno podporo Urada za Slovence po svetu in v zamejstvu, zaobjema pa sedemdesetletno zgodovino slovenske skupnosti v Argentini, kjer se je avtorica mudila dva tedna konec leta 2018.

Z avtorico, ki ji je pri srcu ohranjanje slovenske narodne dediščine, se je pogovarjal avtor spremnih besed in fotografij v knjigi Aleksander Igličar. Z njo je potoval v Buenos Aires in Mendozo, kjer je Stanonikova spoznala, kaj pomeni beseda narod. Marsikaj zanimivega je izvedela iz pristnega kontakta z ljudmi, z zdomskimi Slovenci, ki so jo sprejeli pod domače strehe in s katerimi je delila njihov vsakdan pri mizi, ob praznikih in prireditvah, pri mašah in celo na prvi maši sorodnika novomašnika ter doživela njihov čut pripadnosti in srčnost. »Njihov dom čisto diši po slovenstvu.«