Gorelo na terasi v Ulici Fabio Severo

V enem od zgornjih nadstropij stavbe v Ulici Fabio Severo 65 v Trstu se je okrog 14.45 vnel požar. Zagorelo je na terasi, ogenj je zajel zavese, pri čemer se je nato širil v notranjost stanovanja. Gasilci so požar kmalu pogasili in preprečili, da bi se razširil v bližnje stanovanje in v gornja nadstropja. Evakuirali so več ljudi. Po prvih podatkih je nastala precejšnja gmotna škoda, na srečo pa se ni nihče poškodoval. Gasilce je poklicalo na pomoč več zaskrbljenih občanov, ker se je iz stanovanja dvigoval gost črn dim, ki se ga je videlo daleč naokrog.

Gasilci so zavarovali območje in trenutno še bonificirajo požarišče.

Na kraju so bili poleg gasilcev lokalni policisti in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118. Organi pregona preiskujejo vzroke požara.