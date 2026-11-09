Na avtocestnem uvozu pri Nabrežini se je prevrnil tovornjak (VIDEO)

Na avtocestnem uvozu pri Nabrežini se je malo po 10.30 prevrnil na bok tovornjak s priklopnikom, ki je prevažal težak tovor marmorja. Voznik se ni poškodoval, nastala pa je večja gmotna škoda.

Na kraju so gasilci, ki odpravljajo posledice nesreče, osebje družbe Anas in nabrežinski lokalni policisti. Marmor je naložen v zabojniku, ki so ga gasilci že uspeli odstraniti s priklopnika. Tovornjak in priklopnik bodo z žerjavom postavili na kolesa, tovor pa bodo predvidoma naložili na drug tovornjak.

Avtocestni uvoz pri Nabrežini bo zaradi odpravljanja posledic nesreče dalj časa zaprt. Promet na deželni cesti med Nabrežino in Sesljanom pa poteka izmenično enosmerno in jo bodo občasno zaprli. Pričakovati je nastajanje zastojev.