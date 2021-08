Gasilci so sinoči ob 23. uri posredovali v Naselju sv. Sergija, kjer je v bližini Ul. Antonino di Peco izbruhnil požar. Zagoreli so grmičevje in odpadki. Ogenj se je razširil na površino kakih 5500 kvadratnih metrov in je gašenje, pri katerem je sodelovalo 14 gasilcev s tremi vozili, trajalo več ur. Požar so dokončno pogasili danes zjutraj ob 5. uri. Na kraju so bili tudi policisti. Vzroke še preiskujejo.