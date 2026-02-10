Prvi Miljski pust z vstopnino trka na vrata

Priprave na 72. pustovanje so po miljskih trgih in ulicah v polnem teku. V mestnem središču, kjer bo od četrtka dalje čas za šale in norčije, so začeli postavljati stojnice, odre in urejati zabaviščni park. Na Trgu Caliterna bo do konca pustnega dogajanja parkiranje prepovedano, so spomnili organizatorji. Uradni začetek Miljskega pusta bo v četrtek ob 17. uri na Trgu Marconi s tradicionalnim zelenjavnim plesom in predajo mestnih ključev kralju letošnjega pusta. Ključe mu bo vročil miljski župan Paolo Polidori. Obenem bo lanska botra 71. Miljskega pusta predala krono svoji naslednici.

Brezplačna zabava bo v Miljah med pustnim četrtkom in torkom trajala do 18. ure, v nedeljo pa do 20. ure. Od takrat dalje bodo morali obiskovalci, ki ne prebivajo v miljski občini, imeti QR kodo, za katero bo treba odšteti deset evrov. Domačini pa kode ne bodo potrebovali, so spomnili organizatorji.

V nedeljo sprevod vozov

Osrednji dogodek Miljskega pusta, sprevod pustnih vozov, pred katerimi bo korakalo več kot dva tisoč maškar, bo v nedeljo z začetkom ob 13. uri. Vse do srede, ko bo pogreb pusta, pa bo v Miljah prevladovalo živahno in šaljivo vzdušje.

Večerne pustne zabave, za katere je treba nabaviti vstopnico, bodo potekale na dveh lokacijah. Na Trgu Marconi bodo vrteli glasbo od petdesetih do devetdesetih let 21. stoletja, na Trgu Republike pa bo pustarje zabavala sodobna glasba.