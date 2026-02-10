Bankovec za 500 evrov sprva označen za ponaredek, zdaj iščejo lastnika

Slovenski policisti pozivajo moškega, ki je želel 15. decembra na pošti v Sežani zamenjati bankovec za 500 evrov za manjše vrednosti, naj se zglasi na sežanski policijski postaji. Ko je zaposlena, ki ji je aparatura pokazala, da je bankovec ponaredek, poklicala policijo, je namreč moški pošto zapustil. A se je izkazalo, da je bankovec vendarle pristen.

Kot so danes spočili s Policijske uprave Koper, je zaposlena na pošti bankovec preverila z aparaturo, ki je pokazala, da bankovec ni pristen oz. da gre za ponaredek bankovca. Od moškega je zaposlena zahtevala osebno listino oz. mu je naročila, da počaka policiste, a se je ta obrnil in odšel s pošte.

Policisti so bankovec na pošti zasegli in poslali na Nacionalni forenzični laboratorij, kjer so ugotovili, da je sporni bankovec pristen in ne gre za ponaredek, ampak je le poškodovan do te mere, da ni primeren za uporabo. Neznanega moškega, ki je bankovec prinesel na pošto, zdaj policisti prosijo, da se osebno zglasi na policijski postaji Sežana, kjer ga bo lahko prevzel.