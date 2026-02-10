Vlak spomina tudi letos po Italiji

Gruča dijakov, dva ministra in predstavniki lokalnih oblasti, Italijanskih železnic in različnih združenj so včeraj na prvem peronu tržaške železniške postaje prebudili zgodovinski spomin. Vlak spomina, simbol dolgo prezrtih zgodb o fojbah in eksodosu Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije, se je podal na novo pot po Italiji. Že tretje leto zapored. A ne kot navaden vlak, temveč kot potujoči opomin, da preteklosti ni mogoče izbrisati in da spomin ostaja temelj skupne prihodnosti.

To je bilo osrednje sporočilo današnje slovesnosti, na kateri so uvodoma povedali, da je dogodek organiziran pod okriljem ministra za šport in mlade Andree Abodija. Na slovesnosti so sodelovali tržaški župan Roberto Dipiazza, podpredsednik in deželni odbornik Mario Anzil, tržaški prefekt Giuseppe Petronzi, članica upravnega odbora Italijanskih železnic Caterina Belletti in minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani ter ministrica za delo in socialno politiko Marina Calderone.

Vlak bo jutri popoldne iz Trsta krenil proti Pordenonu, v prihodnjih tednih pa bo prepotoval Italijo, so povedali na slovesnosti, na kateri so tudi poudarili, da je novost letošnje izdaje peti vagon, ki je namenjen prenosu zgodovinskega spomina mlajšim generacijam. V njem so izdelki dijakov in študentov, ki so bili izbrani v okviru državnega natečaja Dan Spomina. Celotna vlakovna kompozicija pa tudi letos obiskovalce seznanja s tragedijo eksodusa in fojb preko informativnih panojev, arhivskih posnetkov ter besedil, ki jih spremlja pripovedovalni glas. Kot so povedali, ima posebno vrednost razstava osebnih predmetov in prtljage beguncev, ki jih hrani Inštitut za istrsko-reško-dalmatinsko kulturo.