Grajska marmelada Amare

Miramarski grajski muzej se je leta 2020 lotil gojenja redkih in starih sort pomarančevcev – Citrus Aurantium Fetifera Corniculata, Caniculata, Aurantium, Salicifolia in Crispifolia. Zagotovili so si jih v specializirani drevesnici v Toskani in jih posadili po večjih vazah iz gline Impruneta, tako da jih lahko premikajo in pred zimo zaščitijo v rastlinjaku. Iz njihovih dišečih in okusnih sadežev ter cvetov je tačas nastala marmelada Amare, kot so jo poimenovali. Amare – besedna igra med glagolom ljubiti in pridevnikom grenak, ki se prilegata sočnim oranžnim sadežem grajskega »nasada«.

Recept za marmelado sta pripravila kuharska mojstra z dvema Michelinovima zvezdicama Matteo Metullio in Davide De Pra iz restavracije Harry’s Piccolo. Strokovno in strastno sta dozirala količino vsake naravne sestavine v dišečih cvetovih in aromatično lupino s sladkorjem in vodo. Proizvodnjo kakih 500 vazic so zaupali kmetiji v kraju Sauris.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.