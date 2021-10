»Gre za prihodnost številnih ljudi«

»V Italiji nihče več ne odstopa. Če se stanje ne bo spremenilo, pa bom za to poskrbel jaz in odstopil, pri čemer se bom vrnil v Verono, od koder sem prišel februarja 2015,« je izjavil predsednik Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana Zeno D’Agostino za časopis Corriere della Sera dan pred napovedanim protestom pristaniških delavcev proti covidnemu potrdilu. Ne čuti namreč več podpore med delavci. »Kaj pomeni stavka do nadaljnjega?« se sprašuje D’Agostino. »Res ne razumem svojih pristaniških delavcev: zdaj so postali zaščitniki pravic celega sveta! Odklanjajo celo brezplačne brise. Ciccia Puzzerja (vodjo neodvisnega sindikata Clpt op. ur.) imam rad, če bi me poklical pred napovedanim protestom, bi mu skušal vse obrazložiti. Vsaj naj umaknejo besedi do nadaljnjega,« je izjavil.

D’Agostino meni, da je v igri prihodnost tržaškega pristanišča. Turški in danski operaterji, ki so bili na Barcolani, so mu sporočili, da bodo poiskali druge luke, če bo tržaško pristanišče zaprto, je še povedal. »Treba je razumeti, da v igri ni samo covidno potrdilo, ampak prihodnost številnih ljudi,« je zaključil.