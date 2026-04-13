Grimaldi odkupil prestižno palačo Creditanstalt na Trgu Republike

Družba Holding 49, ki je v lasti neapeljskega ladjarja Emanueleja Grimaldija, je po novem lastnica palače Creditanstalt na Trgu Republike v Trstu. Ta gosti pisarne banke Intesa Sanpaolo, podjetje jo je odkupilo za devet milijonov evrov, prodala pa mu jo je delniška družba Dea Capital Real Estate, ki upravlja sklad Yelding, v katerega je Intesa Sanpaolo vložila svoje nepremičninsko premoženje, je poročal dnevnik Il Piccolo.

Do podpisa kupoprodajne pogodbe naj bi prišlo 20. marca v notarski pisarni v Neaplju. Emanuele Grimaldi je izvršni direktor skupine Grimaldi, sicer ene izmed največjih na področju pomorskega transporta potnikov v severni Evropi in Sredozemlju. Bil je tudi predsednik italijanske konfederacije ladjarjev. V palači na Trgu Republike bo še naprej poslovala banka Intesa Sanpaolo, ki bo novemu lastniku plačevala najemnino in mu zagotavljala okrog 900 milijonov evrov prihodkov letno.