Poletje v devinsko-nabrežinski občini ne bo dolgočasno

Devinsko-nabrežinsko poletje bo tudi letos bogato s kulturnimi, športnimi, socialno inkluzivnimi, vinsko kulinaričnimi in tudi verskimi, nasploh pa družabnimi dogodki. Tako napovedujejo predstavniki občine in številnih društev, ki sodelujejo pri oblikovanju poletnih prireditev.

Koledar dogodkov je zbran v dvojezični slovensko-italijanski brošuri, nekatere prireditve pa so se še naknadno dodale in vanjo niso vključene, tako da je dobro spremljati spletno stran in družbena omrežja občine. Kot je na včerajšnji predstavitvi v hiši Iga Grudna povedal župan Igor Gabrovec, bo omenjena brošura, ki vsebuje tudi QR kodo, dobila še eno dvojezično različico, v angleščini in nemščini, da bodo tudi številni turisti, ki obiskujejo to ozemlje, obveščeni o kulturnem utripu na tem koncu.

Dogajati se bo začelo že v prihodnjih dneh, nadaljevalo pa se bo do konca septembra. Gabrovec je pojasnil, da je raznolik program razdeljen v tri glavne sklope, to so dogodki, ki jih neposredno prireja občina, dogodki v organizaciji kulturnih in športnih društev ter pobude društva Zatrocarama (v režiji Stefana Sacherja), izstopa mednarodni umetnostni festival DNA (z začetnicami, ki se navezujejo na Devin, Nabrežino in Aurisino). »Delujemo kot uglašen orkester,« je dejal župan in dodal, da del sredstev za izpeljavo prireditev prihaja iz priliva od turistične takse.

Med vrhunci poletja naj omenimo le nekatere: v Naselju sv. Mavra bo v juniju postavljen pokrit oder za koncerte, gledališke in plesne predstave ter filmske projekcije, Berti Bruss je napovedal četrto izdajo pobude Open Day Open Bay, ki bo med 11. in 13. junijem v Sesljanu ponovno promovirala vodne športe za vse, 12. in 13. junija bo živo v Praprotu s festivalom vitovske in harmonike ter odprtimi osmicami, na Devinskem gradu pa bo 26. in 27. junija na sporedu Vitovska in morje.

Največji dogodek v avgustu bo seveda praznik sv. Roka v Nabrežini (13.-16. avgusta), ki ga prireja Sokol z drugimi društvi, še prej (2. avgusta) bo na Trgu sv. Roka nastopil evropski mladinski orkester ESYO, vsako tretjo soboto v mesecu pa bo tam bolšji sejem. Dogodkov pa bo v teh mesecih še in še.