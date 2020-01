Grki skakali v vodo po križ

Tržaška grško-pravoslavna skupnost je na praznični dan, ko katoliki praznujejo prihod svetih treh kraljev, obeležila praznik Kristosovega razglašenja in krsta. Praznik je med Tržačani, tudi med tistimi, ki niso člani pravoslavne skupnosti, priljubljen, saj ponuja prav samosvoj obred. Po slovesni liturgiji v cerkvi sv. Nikolaja na nabrežju se namreč verniki podajo na pomol Audace, kjer poteka obred blagoslova voda. Tako je bilo tudi letos: grški duhovnik Gregorio Miliaris je blagoslovil morje in vanj vrgel križ, štirje pogumni verniki, od katerih sta bila dva pripadnika srbske pravoslavne cerkve, pa so pogumno skočili v morje, ki ni imelo več kot 11 stopinj, in se pomerili v kratki tekmi za križ, ki so ga nato prinesli duhovniku v roke.

Veliki blagoslov vode, ki spominja na Jezusov krst v reki Jordan in velja kot simbolni blagoslov celotnega stvarstva, se je pričel pol ure po poldnevu, ko se je procesija vernikov, na čelu katere je bila godba Refolo, odpravila proti obali, kjer je arhimandrit Gregorio Miliaris z rožmarinovimi vejicami blagoslovil vode, nato pa leseni križ, kar simbolizira Jezusov krst s strani Janeza Krstnika, vrgel v vodo.