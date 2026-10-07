Grobnici padlih v NOB bodo v sklopu obnove preuredili v spominski obeležji

Za obnovo proseškega pokopališča, ki jo rajonski svet za zahodni Kras zahteva že leta, obstaja osnutek načrta. Ta naj bi se najkasneje do konca meseca spremenil v dokončni načrt, je za Primorski dnevnik povedal predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni.

Med najnujnejšimi posegi na proseškem pokopališču sta povečanje števila žarnih niš in odprava arhitektonskih ovir. Predsednik upa, da bo Občina Trst še pred decembrskim sprejetjem občinskega proračuna dodelila sredstva za uresničitev tega prvega sklopa del. Pred tem pa bo moral dokončni načrt romati v tržaški občinski svet in v zahodnokraški rajonski svet za njegovo odobritev. Osnutek projekta so med četrtkovim zasedanjem rajonskega sveta na Proseku razgrnili predstavniki podjetja Cervesi, ki so načrt pripravili po naročilu podjetja AcegasApsAmga. O potrebnih delih so razpravljali tudi občinski tehniki.

Najprej nameravajo dodati okrog 60 žarnih niš pri vhodu na pokopališče, v drugi fazi bodo dodatne niše uredili v žarnem zidu na desni strani pokopališča. Kot rečeno, bodo odpravili tudi arhitektonske ovire in uredili pot po pokopališču, ki bo vsem dostopna. Obnovili bodo tudi vhod. Zaradi prenove bodo pri vhodu ukinili eno parkirno mesto, je opozoril Vidoni, tehniki pa preverjajo, ali bodo lahko na ulici med pokopališčem in glavno cesto pridobili tri nova parkirna mesta. Načrt predvideva tudi ureditev sanitarij, skupno kostnico in skupno zbirališče pepela.

Desno od vhoda na pokopališče sta grobnici, ki bi ju preuredili v spominski obeležji. V eni je pokopanih 28 partizanov, druga je prav tako posvečena padlim v narodnoosvobodilnem boju. »Pri kapelici na pokopališču sta sicer pokopana tudi dva župnika, tu je še grob slovenskega politika Ivana Nabergoja in tudi te grobnice bi radi primerno izpostavili,« je pojasnil Vidoni. Predsednik je izrazil zadovoljstvo ob dejstvu, da se je projekt obnove proseškega pokopališča le premaknil z mrtve točke.