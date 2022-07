Grozili Fundaciji Luchetta

Na zidu stavbe, kjer ima sedež zbirni center Elide v Ul. Valdirivo v Trstu so se pojavili anonimni napisi z grožnjami s smrtjo Fundaciji Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin. Neznanci so stavka »Umrite, Luchetta« in »Smrt črncem« napisali na zid središča, kjer Fundacija Luchetta od leta 2009 zbira pomoč za potrebne, ki prihaja od tržaških občanov.

Predsednica Fundacije Daniela Schifani-Corfini Luchetta je ob dogodku ostala brez besed: »To je mesto, v katerem je Fundacija nastala in rasla. Mesto, ki je prispevalo, da smo ponosni na svoje delo in nam ni nikoli odreklo podpore in ljubezni,« je v sporočilu za javnost zapisala predsednica in dodala, da se noče spustiti »v spiralo sovraštva, ki jo podpihujejo maloštevilni, ki niso sposobni ločiti dobrega od zlega, pri čemer jih krepi ozračje zaprtosti, ki se ga diha v zadnjih letih.« Vsekakor bo Fundacija še naprej, danes pa še bolj kot prej, pomagala tistim, ki potrebujejo zaščito in pomoč ne glede na barvo kože, je zapisala Daniela Luchetta.