Gurrieri po enem tednu odstavil Torbianellija

Kot strela z jasnega je danes dopoldne odjeknila novica, da je v pristaniški upravi prišlo do kadrovskih sprememb. Novi izredni komisar Antonio Gurrieri je s položaja generalnega sekretarja odstavil Vittoria Torbianellija, ki je po odhodu Zena D’Agostina nastopil funkcijo izrednega komisarja. Torbianelli se je pred dnevi odrekel tej funkciji, da bi to mesto prepustil kolegi Gurrieriju, ki ga je aprila letos minister za infrastrukturo Matteo Salvini izbral za predsedniškega kandidata. Ker se v vladnih krogih še niso zedinili glede imen v nekaterih italijanskih pristaniščih, se je minister Salvini odločil, da bo predsedniške kandidate, ki so že prestali zaslišanje v senatnem in poslanskem odboru, imenoval za izredne komisarje. Na ta način bi pristanišča lahko nadaljevala z rednimi deli. Ko je Gurrieri pred tednom dni postal izredni komisar, je Torbianellija imenoval za svojo desno roko in mu podelil funkcijo generalnega sekretarja. Ta poteza očitno ni bila po godu Bratov Italije, ki so pritisnili na novega šefa tržaške pristaniške uprave. Ta je v sredo popoldne svojega kolego seznanil z odstavitvijo s položaja. Gurrieri je izjavil, da do vzpostavitve rednega delovanja, se pravi do imenovanja predsednika, ne bo imenoval novega izrednega komisarja. Njegove funkcije bodo izvajali direktorji posameznih oddelkov.