Gusarski zaklad – prijateljstvo

Na začetku meseca je v Šempolaju, na vrtu za domačo Štalco, potekala že tradicionalna petdnevna poletna delavnica za otroke, ki obiskujejo vrtec in osnovno šolo Skupaj se igramo in se lepo imamo, v organizaciji vaškega društva SKD Vigred.

Upoštevajoč vse varnostne predpise glede Covida-19, se je delavnice letos udeležilo 20 otrok. Mentorji so letos bili Aljoša, Karol, Serena, Sofia in spremljevalka Daša, na pomoč pa so ob potrebi priskočili še nekateri društveni člani. Otroci so se naučili novih pesmi, plesov in recitacij, tehnik risanja, izdelovanja ročnih del, družabnih namiznih iger in podobno. Udeleženci delavnice so bili razdeljeni v štiri barvne skupine – oranžni, zeleni, rdeči in modri so bili. Prvi dan so jih mentorji na igriv način poučili, kako naj si umivajo in razkužujejo roke, kako naj merijo razdaljo, ki jo morajo med seboj upoštevati. Letos so se lotili teme gusarjev in izdelali so sablje, kape, papige, v petek, ob koncu petdnevne delavnice, pa je otroke zelo razveselil lov na zaklad. Po vrtu so morali iskati koščke velike sestavljenke, ki so jo narisale in izdelale društvene članice: ko so mali udeleženci naposled zbrali vse koščke, so jih sestavili in prikazalo se jim je sporočilo, da je prijateljstvo največje bogastvo tega sveta. V gusarski skrinji pa je vsak udeleženec našel zaklad – žlahtne kamne.