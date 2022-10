Hawassev antični Egipt

Danes se zaključuje tretja izvedba zgodovinsko-arheološkega festivala Morje arheologije, ki ga v sodelovanju z Občino Trst prirejajo društvi Società friulana di archeologia in Musica Libera ter deželni center za antično in sodobno vojaško zgodovino (CRSSMAM). Z delavnicami, predstavitvami knjig, gledališkimi branji, performansi antičnega plesa, okroglimi mizami in razstavami so organizatorji mladim približali arheološko zgodovino Trsta.

V šotoru na Verdijevem trgu bodo še danes potekale delavnice za vse starosti, v dvorani Costantinides muzeja Sartorio bodo ob 18.15 predstavili projekt obnove EI Alameina, ob 19. uri pa predavanje o vojnah, prometu in trgovini med Trstom in beneško laguno. V dvorani Luttazzi bo ob 21. uri gost najbolj znani egiptovski arheolog Zahi Hawass, generalni sekretar vrhovnega sveta egiptovskih starin, ki bo spregovoril o piramidah, Tutankamonu in izgubljenem zlatem mestu pri Luksorju. Vsa mesta so že zapolnjena.