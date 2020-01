Herojinja Andreana Družina praznovala 100. rojstni dan

Osem Tržačanov je prejelo odlikovanje reda narodnega heroja. Razen Pina Tomažiča so vsi bili predvojni politični emigranti in večinoma prvoborci. Med temi je tudi Andreana Družina, edina še živeča med vsemi 91 jugoslovanskimi narodnimi herojinjami. Pred dnevi je Olga Šercerjeva, tako so jo poznali v ilegali, v Domu starejših v Logatcu praznovala svoj stoti rojstni dan.

Krojaču Gabrijelu Družini in Rozaliji Racman iz Gročane se je rodila 6. januarja 1920 v Zabrežcu na hišni št. 18, pri Brćinovih. Do 3. razreda osnovne šole se je šolala v Borštu; oče se je leta 1929 zaradi protifašistične dejavnosti moral preseliti v Jugoslavijo. Takoj po njegovem odhodu so italijanske fašistične oblasti aretirale Andreanino mamo Rozalijo in jo zaprle v tržaški zapor. Ko so jo naposled le izpustili, se je s štirimi otroki pridružila možu v Ljubljani, kjer je Andreana končala osnovno šolo, nato pa obiskovala meščansko in poklicno šolo. Pot jih je nato, leta 1936, ponesla v Sušak, zatem pa še v Zagreb. Andreana se je pri očetu izučila za šiviljo, v njegovi krojačnici so se sestajali komunisti, za katere je stražila, ko so sestankovali, in prenašala pošto. Pristopila je k mladinski skupini komunistov, s katerimi je raznašala protiustaške letake.