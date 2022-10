Na Dunajski cesti na Opčinah se je malo pred poldnevnom poškodoval 55-letni dostavljalec iz Tricesima, ki je s tovornjaka raztovarjal tovor, pri čemer se je pripetila nesreča. Iz še nepojasnjenih vzrokov mu je hidravlični paletni voziček odtrgal del prsta na roki. Na kraju so bili reševalci službe 118, ki so mu nudili prvo pomoč in ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, karabinjerji ter predstavniki službe za preventivo in varnost na delu Spresal, ki preiskujejo vzroke nesreče na delovnem mestu.