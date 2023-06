Hitreje se zaposlijo in dobivajo višje plače

Bivši študenti tržaške univerze imajo višje plače in se hitreje zaposlijo kot študenti drugih univerz v Italiji in Furlaniji - Julijski krajini. Pohvalni podatek izhaja iz najnovejše raziskave AlmaLaurea, ki je lani pod drobnogled postavila 281 tisoč študentov iz 77 univerz, med katerimi sta tudi tržaška in videmska, ki imata sedeže nekaterih fakultet tudi v Gorici.

Meduniverzitetni konzorcij AlmaLaurea že skoraj trideset leti raziskuje delovanje italijanskih univerz in jih primerja s podatki iz podjetij. V podatkovni bazi hrani tri milijone 700 tisoč življenjepisov bivših študentov 80 univerz od Sicilije do Aoste. Ob raziskavah se redno ukvarja z usmerjevanjem študentov pri izbiri dodiplomskega, podiplomskega in doktorskih študijskih programov ter jih povezuje s trgom dela.

Univerza v Trstu se je med drugim pokazala kot najbolj mednarodna in privlačna v deželi. Kar 42,5 odstotka diplomiranih je prišlo iz drugih italijanskih dežel. Deželno povprečje je 35,1 odstotka, državno pa 24,3 odstotka. Vsak dvajseti študent, ki je lani končal študije v Trstu, je bil iz tujine. Mednarodni duh se sicer pozna tudi v želji študentov po izkušnjah na tujih univerzah. Več kot 10 odstotkov diplomiranih je izkoristilo mednarodni program začasnega študija v tujini (deželno povprečje je 7,3 odstotka, državno pa 5,9).

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.