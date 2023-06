Hitro testiranje na HIV in sifilis brez predsodkov

Hitro brezplačno testiranje na okužbo z virusom HIV in sifilisom v varnem in primerno zaščitenem okolju, kjer predsodki in stigmatiziranje nimata vstopa. Po dolgem prizadevanju je tržaško-goriško društvo Arcigay Arcobaleno, ki se trideset let bori za pravice LGBTI, doseglo dragocen mejnik na področju preventive spolno prenosljivih bolezni.

Odhajajoči predsednik Andrea Tamaro in Daniel Saiani Campostrini sta pojasnila, da je zelo pomembno, da se teste izvaja tudi izven bolnišnic, ker se marsikdo lahko pred belo zdravniško haljo znajde v zadregi in se zato noče testirati. V tržaških društvenih prostorih na Drevoredu Terza armata 20 pa jih bo sprejela skupina namensko izobraženih prostovoljcev in bodo zato tam našli vso potrebno oporo. Sam projekt poteka v tesnem sodelovanju s centroma za spolne bolezni v Trstu in Gorici.

Gre za storitev, ki jo skupnost ponuja skupnosti, je poudaril Saiani Campostrini. Sledili so zgledu, ki ga je na državni ravni Arcigay že leta uresničuje v večjih italijanskih mestih. S to potezo hočejo širiti zavest o pomenu zgodnjega prepoznavanja okužb ter se boriti proti stigmi, ki še vedno velja na tem področju, je še orisal. Po podatkih italijanskega inštituta za javno zdravje od leta 2015 beležijo stalen porast primerov, pri katerih zelo pozno dokažejo okužbo z virusom HIV, ki lahko povzroči AIDS. Leta 2021 je kar 63,2 odstotka ljudi, ki so jim diagnosticirali okužbo z virusom HIV, že razvilo sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti, se pravi AIDS.

Test je mogoče opraviti povsem anonimno, termin je mogoče rezervirati na portalu triestetest.it. Testiranje bo potekalo enkrat na mesec, julija izjemoma dvakrat. Prvič bo zaživelo v ponedeljek, 26. junija.