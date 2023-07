Hommage Krasu po lanskoletnih uničujočih požarih

V teh dneh, ko mineva leto dni, odkar so Kras prizadeli katastrofalni požari, ki so povzročili enormno gmotno škodo, na italijanski strani pa zahtevali tudi eno življenje, je gledališče Rossetti pripravilo poseben videoposnetek. Z njim je želelo počastiti spomin na vse tiste, ki so se dneve in dneve borili z ognjenimi zublji, obenem pa tudi izpostaviti razdiralno moč narave.

Plesni videoposnetek z naslovom Natura io ti ringrazio. Il mio Carso è duro e buono je od včeraj na ogled na spletni strani www.ilrossetti.it in na družbenih omrežjih Stalnega gledališča Furlanije - Julijske krajine. Delili ga bodo tudi s fundacijo za varstvo kulturne in naravne dediščine FAI in Deželo FJK.

Trdi in dobri Kras

Prav na sedežu deželne vlade so včeraj predstavili projekt, pod katerega se je podpisal umetniški vodja Rossettija Paolo Valerio. Kot je povedal, so si zamislili koreografijo na kraju, kjer so lani divjali požari. V naslov so vključili verz pisatelja Scipia Slataperja iz liričnega eseja Moj Kras.

»Kras je trd, a tudi dober. Uteleša več nasprotujočih si lastnosti,« je dejal Valerio, ki je pohvalil koreografinjo Alice Lovrincic, ker je znala s telesnim gibom ujeti katastrofo, ki je opustošila Kras. Koreografinja je včeraj povedala, da je umetnost odličen način za pripovedovanje in odpiranje src. Kot je še dejala, je naša dolžnost, da se začnemo zavedati moči narave in da začnemo ozaveščati širšo javnost o pomenu njenega varovanja.