Horti Tergestini tokrat med domačimi stenami

Navdušenim oboževalcem cvetja se kljub bojnemu pohodu novega koronavirusa ne bo treba odpovedati priljubljenemu prodajnemu sejmu Horti Tergestini, ki že petnajst let vsako pomlad vabi v svetoivanski park. Tokrat bo – podobno kot številni drugi dogodki v tem času – zaživel kar v naših domačih dnevnih sobah oziroma stanovanjih. Socialna zadruga Monte San Pantaleone vabi jutri in nedeljo na virtualno snidenje na spletni strani montepanta.it, kjer 32 razstavljalcev poleg cvetja in rastlin prodaja še vrtnarsko opremo, pa tudi domače proizvode in okrasne predmete.

Po sili razmer so se odpovedali nagajivemu pomladnemu vetriču, ki se poigrava z lasmi med obhodom stojnic in žarkom sonca, ki obiskovalce prijetno grejejo, medtem ko jih izziva nepogrešljivi omamni vonj rastlin. Ameriški novinar in naravoslovec Hal Borland – še spominjajo organizatorji – pa je dejal, da nobena pomlad ne odpove svojega obiska. Z odprtimi očmi tako že sanjajo, da bodo jeseni le speljali dogodek. Strokovnjakinja Lili Soldatich je kontaktirala približno sto razstavljalcev. V pričakovanju tistega dne pa za pokušino ponujajo slastno predjed. Na omenjeni spletni strani ali na YouTube kanalu zadruge si bo mogoče ogledati pisane svetove posameznih podjetij. Cvetje ali tisto kar si bodo odjemalci pač zaželeli, bodo dostavil na dom. Dostava pa bo mogoča za celotno italijansko ozemlje.