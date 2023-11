Humanitarci in občani za migrante

Današnje jutro na Trgu Libertà, ki je postal zbirališče migrantov, ki v Trst pridejo po tako imenovani balkanski poti, je bilo nekoliko drugačno kot običajno. Tu so tokrat potekali tečaji italijanskega jezika, humanitarni delavci združenja Linea d’ombra so migrantom delili topel čaj, ob uri kosila so jim skuhali topel obrok, dobri ljudje so čez ves dan prinašali vreče polne hrane, oblek in toplih odej.

Pestro dogajanje je želelo biti odgovor na napovedani shod skrajno desničarskega gibanja Forza Nuova, ki je na pristojne organe naslovilo prošnjo, da bi shod začelo na trgu pred železniško postajo. Kvestura je prošnjo zavrnila, saj je dobro vedela, da bi lahko prišlo do napetosti med migranti in pripadniki skrajne desnice. Tržaške nevladne organizacije so so prošnjo gibanja Forza Nuova vzele kot provokacijo in organizirale druženje z migranti. S tem so hoteli občanom in občanom sporočiti, da je nekaj vendarle treba narediti za ilegalne prebežnike v mestu.

V Trstu obstaja solidarnost

Ura je odbila deset, ko so na trg začeli prihajati prvi humanitarni delavci združenja Linea d’Ombra. Eden od njegovih predstavnikov Francesco Cibati nam je povedal, da je bila odločitev, da se s humanitarno akcijo odzovejo na napovedan protest desničarjev, spontana in tudi potrebna. »Za migrante bi morala poskrbeti država in lokalna oblast, ki pa se obnašata, kot da problema sploh ni. Nesprejemljivo je, da desničarji vso krivdo valijo na ilegalne migrante,« je dejal prostovoljec, ki je skupaj s kolegi iz avtomobila nosil živila, ki so jih nato skuhali za kosilo. »Naš cilj je pokazati, da v Trstu obstajata solidarnost in občutljivost,« je še dejal sogovornik.

Počasi so na trg začeli prihajati tudi migranti.

