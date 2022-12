Humanitarna akcija za ukrajinske otroke

Čeprav je vojna v Ukrajini po večini zapustila naslovnice slovenskih in italijanskih, pa tudi svetovnih medijev, se trpljenje številnih Ukrajincev nadaljuje. Potrebe po humanitarni pomoči so v teh hladnih zimskih dneh vse večje. Ljudje potrebujejo hrano, topla oblačila in generatorje. In ker je december mesec obdarovanj in velikih pričakovanj, je treba izpostaviti tudi potrebe po darilih za otroke.

Občina Trst je ponovno zagnala dobrodelno akcijo Trieste abbraccia Mykolaiv (Trst objema Mikolajev), v sklopu katere bodo prostovoljci Civilne zaščite do srede meseca zbirali igrače in sladke dobrote na različnih lokacijah. Akcijo so sprožili na predlog župana mesta Mikolajev Oleksandra Sjenkeviča. Z mestom na jugu Ukrajine, ki se nahaja 130 kilometrov od Odese, Trst sicer na različnih področjih sodeluje že od leta 1997, ko sta obe mesti sklenili zavezništvo v sklopu evropskega programa Tacis City Twinning. Od začetka vojne v Ukrajini so v tržaški občini organizirali že dve humanitarni akciji, eno aprila, eno julija, ljudem v stiski pa so skupno poslali 55 ton blaga, med katerim so prevladovali živila, oblačila, zdravila in hrana za živali.

Kot je na včerajšnjem srečanju s predstavniki medijev povedala pristojna za šolske zadeve v Dipiazzevi mestni vladi Nicole Matteoni, je pred dnevi župan Roberto Dipiazza prejel pismo kolege iz Mikolajeva, v katerem se je ta zahvalil za pomoč, ki so jo njegovim občanom doslej izrazili Tržačani. Opozoril je tudi na kritične razmere, ki v mestu vladajo v teh zimskih mesecih. Tržaškega župana je prosil, naj organizira še eno humanitarno akcijo, v sklopu katere bi zbirali predvsem darila za otroke, ki bodo brez naše pomoči imeli praznike bistveno manj praznične. Na seznamu so igrače in vsakdanje stvari, kot so piškoti, bonboni, čokolade, nutella, potica, ki se nam morda zdijo samoumevne, za ukrajinske družine pa neprecenljivo darilo, ki si ga sami ne bi mogli privoščiti.

Na Občini Trst so se na javni poziv odzvali nemudoma. V sodelovanju s tržaškim odsekom Civilne zaščite Ana so postavili zbirne centre na dveh koncih mesta, na Trgu Bonifacio in Velikem trgu. Igrače in sladke dobrote pa bo v prihodnjih dveh tednih mogoče pustiti tudi v občinskih vzgojno-izobraževalnih zavodih in rekreacijskih centrih, v katerih je zadruga Arianna že postavila kartonaste škatle. Te bodo v različnih objektih stale do petka, 16. decembra, ko bodo prostovoljci Civilne zaščite zbrana darila odpeljali na Fernetiče, in sicer na sedež špediterskega podjetja Alfa Spedizioni, ki že od vsega začetka rusko-ukrajinske vojne skrbi za logistiko na relaciji Trst - Ukrajina.