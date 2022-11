Identificirali hekerja, ki je napadel občinski svet

Zaradi hekerskega napada na tržaški občinski svet, ki se je zgodil 15. februarja, sta operativni center za kibernetsko (COSC) varnost policije za računalniški kriminal iz Furlanije - Julijske krajine in politična policija (DIGOS) v Trstu v sodelovanju z COSC iz Apulije in DIGOS iz Lecceja v sklopu preiskave, ki jo je vodil tržaški tožilec Pietro Montronem, odredila hišno in računalniško preiskavo za 33-letnika, doma iz Toskane, a s stalnim prebivališčem v Apuliji.

Takrat so namreč neznanci vdrli v sejo tržaškega občinskega sveta, ki je potekala po spletu, namesto videokamer nekaterih svetnikov so nastavili svoj logotip V_V ter bombardirali spletno klepetalnico s provokativnimi in obrekljivimi stavki s proticepilsko vsebino.

V štirih minutah so objavili več kot 1000 objav, zaradi česar so sejo občinskega sveta prekinili in jo nadaljevali uro pozneje.

Napadalci so bili prepričani, da so uporabili zadostne tehnike anonimnosti, saj se je zdelo, da so sporočila pošiljali iz vseh koncev sveta, tudi Los Angelesa ali New Yorka. Preko kopleksnih preiskovalnih tehnik pa je policij za računalniški kriminal prišla na sled storilcu, ki je ostale napadalce našel preko skupine na Telegramu.