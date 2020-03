Igor Svab o lokalni politiki in problemih

Lokalna politika, občinski problemi proračunske narave, odnos Občine Trst do kraškega okolja so bile osrednje teme ponedeljkovega večera v Peterlinovi dvorani, kjer je Društvo slovenskih izobražencev gostilo podpredsednika tržaškega občinskega sveta in predstavnika Slovenske skupnosti, ki je bil izvoljen na listi Demokratske stranke, Igorja Svaba.

Politik, ki je že tri mandate v tržaškem občinskem svetu, dva mandata v opoziciji, en mandat pa v koaliciji, se je pogovarjal z novinarjem Novega glasa Matevžem Čotarjem. Zvesto občinstvo ponedeljkovih večerov je izvedelo, kako težko je konstruktivno delovati v tokratni opoziciji, saj desnosredinska večina vse predloge enega za drugim zavrača. Čeprav je napredek v primerjavi z delovanjem v drugi Dipiazzovi upravi vseeno opazen. »Medtem ko so takrat nasprotovali temu, da bi me imenovali za podpredsednika občinskega sveta, so se mi isti ljudje lani, ko sem bil vršilec dolžnosti predsednika občinskega sveta, zahvalili za opravljeno delo. Uvideli so, da sem resen pri svojem delu,« je dejal Svab in dodal, da ima z županom Dipiazzo korektne odnose.