Igrala bodo spet samevala

Otroci se v mestnih parkih ne smejo igrati na igralih. Tako potrjuje odredba Občine Trst, saj igral ni mogoče redno razkuževati, kot to predvideva vladna uredba, ki je stopila v veljavo 18. maja. Sprehajanje in samo kratkočasenje v parkih je dovoljeno ob spoštovanju medosebne varnostne razdalje in uporabi zaščitne maske.

Tržaška občinska uprava je od samega začetka izrednih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa okoli igral namestila trakove in opozorila, da se jih ne sme uporabljati. Po postopnem rahljanju pa so prepoved začasno ukinili in malčki so se, čeprav le za nekaj dni, spet gugali na gugalnicah in spuščali po toboganu. Naposled pa so ugotovili, da ne uspejo zagotoviti potrebne zdravstvene zaščite in so se ponovno opredelili za strožja določila.