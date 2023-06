Imenitna izkušnja za otroke v Miramarskem parku

Poletno varstvo osnovnošolskih otrok bo letos prvič nudil tudi Miramarski grad. Otroci bodo med tedenskim varstvom lahko spoznavali zgodovino parka in malega gradiča, predvideni so tudi vodeni ogledi Miramarskega gradu in grajskih kuhinj. Pred prenovljenim rastlinjakom bodo potekale didaktične delavnice. V primeru lepega vremena bodo otroci vrtnarili, v primeru dežja pa se bodo učili pripravljati herbarij. Za vse didaktične delavnice bodo pristojni vzgojitelji didaktičnega združenja Studio Didattica Nord Est.

Zainteresirani starši bodo na voljo imeli tri termine: od 26. do 30. junija, od 3. do 7. julija in od 21. do 25. avgusta. Če bo povpraševanje veliko, bodo v ponudbo vključili še teden med 28. avgustom in 1. septembrom. Poletni center bo odprt med 8. uro in 14.30, malico in kosilo pa bodo udeleženci morali prinesti s seboj. Cena tedenskega varstva znaša 125 evrov.