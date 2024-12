Independentist obsojen, ker je žalil predsednika republike

Darko Jermaniš, predstavnik gibanja Svobodnega tržaškega ozemlja, je bil danes obsojen na osem mesecev pogojne zaporne kazni. Slednjo si je prislužil, ker je 28. oktobra 2022 v spletni objavi predsednika republike Sergia Mattarello označil za »odvratno osebo«, v komentar pa dodal, da bi moral »ta drek molčati«. Tožilstvo je zanj sicer predlagalo poldrugo leto zapora.

»To je politični proces,« je Jermaniš povedal po obsodbi. Tržačan trdi, da Mattarella ni njegov predsednik. »Italija vojaško okupira STO,« je povedal za Primorski dnevnik in dodal, da se bo zoper obsodbo pritožil na višje sodišče. »Vztrajal bom do konca. Če bo potrebno, bom šel do Evropskega sodišča za človekove pravice in Varnostnega sveta OZN,« je dejal independentist, ki ga 4. aprila 2025 čaka nov proces, spet zaradi suma žalitve predsednika republike.

Med pandemijo koronavirusa je bil Jermaniš predstavnik proticepilskega gibanja. Ker se ni hotel cepiti ali opravljati brisov, je bil osem mesecev ob službo v tržaškem opernem gledališču Verdi.