Torek, 27 januar 2026
Industrija

Innoway pošilja delavce na čakanje

Podjetje, ki upravlja tovarno v Boljuncu, za delavce uvaja neprekinjeno čakanje na delo v trajanju osmih dni, z možnostjo podaljšanja

Sanela Čoralič |
Boljunec |
27. jan. 2026 | 21:02
    V tovarni Innoway pri Boljuncu proizvajajo visokotehnološke železniške vagone( Arhiv )
Podjetje Innoway (bivša Wärtsilä) od jutri za delavce uvaja neprekinjeno čakanje na delo v trajanju osmih dni, z možnostjo podaljšanja. Sindikati Fim-Cisl, Fiom-Cgil in Uilm so izrazili nezadovoljstvo in za jutri (ob 10.30) napovedali javno zborovanje delavcev pred vhodom v tovarno.

Na srečanju 22. januarja na ministrstvu MiMIT je podjetje navedlo, da bodo zaradi težav v dobavni verigi delavce štiri petke poslali na čakanje. Sindikati so opozorili na nespoštljiv odnos do delavcev in institucij. Danes je svoje nestrinjanje z namerami Innowaya že izrazila deželna odbornica Alessia Rosolen.

