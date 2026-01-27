Innoway pošilja delavce na čakanje

Podjetje Innoway (bivša Wärtsilä) od jutri za delavce uvaja neprekinjeno čakanje na delo v trajanju osmih dni, z možnostjo podaljšanja. Sindikati Fim-Cisl, Fiom-Cgil in Uilm so izrazili nezadovoljstvo in za jutri (ob 10.30) napovedali javno zborovanje delavcev pred vhodom v tovarno.

Na srečanju 22. januarja na ministrstvu MiMIT je podjetje navedlo, da bodo zaradi težav v dobavni verigi delavce štiri petke poslali na čakanje. Sindikati so opozorili na nespoštljiv odnos do delavcev in institucij. Danes je svoje nestrinjanje z namerami Innowaya že izrazila deželna odbornica Alessia Rosolen.