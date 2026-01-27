Japonsko svarilo pred uničenjem človeštva

»Jedrsko orožje, ki ga imajo države danes, lahko povzroči več tisočkratno škodo v primerjavi s tem, kar se je zgodilo v Hirošimi in Nagasakiju. Ne dopustimo, da se človeštvo samo uniči.« Tako se glasi sporočilo Terumija Tanake, 93-letnega Japonca, ki je preživel ameriško atomsko bombo v Nagasakiju in je danes generalni sekretar organizacije Nihon Hidankyō. Ta zastopa hibakuše, kot pravijo osebam, ki so preživele bombo, in vztrajno zagovarja popolno prepoved posesti jedrskega orožja. Za svoja prizadevanja je organizacija leta 2024 prejela Nobelovo nagrado za mir.

Tanaka je z video sporočilom sodeloval na posvetu, ki ga je ob dnevu spomina na holokavst včeraj priredila Univerza v Trstu s Postajo Rogers in gledališčem Miela, ki je srečanje gostilo. 9. avgusta 1945, ko je ameriško letalo na Nagasaki odvrglo atomsko bombo, je bil star 13 let. Umrlo je več njegovih sorodnikov. Organizacija Nihon Hidankyō, ki jo od leta 1956 zastopajo preživeli, je vsa ta leta izpostavljala predvsem dve zahtevi: prepoved jedrskega orožja in priznanje državnih odškodnin za žrtve bombe, »kajti vsaka država mora poravnati škodo za posledice vojn, ki jih je povzročila«. Japonska tej zahtevi ni docela ugodila, svet pa se še ni znebil jedrskega orožja, ki ga ogroža. Člani organizacije so danes v povprečju stari 86 let, »upam, da bodo nove generacije nadaljevale z delom«, je zaključil Terumi Tanaka.