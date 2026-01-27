Spoznavali zgodovino in žalostno usodo goriške judovske skupnosti

Goriška sinagoga je bila danes, na dan spomina na holokavst izjemoma odprta cel dan. Obiskalo jo je nekaj stotin obiskovalcev iz bližnje okolice in tudi bolj oddaljenih krajev, izpeljali so tudi več vodenih ogledov.

Obiskovalci so si lahko med drugim ogledali dvorano, ki je posvečena spominu na filozofa Carla Michelstedtaerja in v kateri so postavili na ogled tudi razna likovna dela iz sklada Michelastaedter. Pri ureditvi sobe je sodelovala Emanuela Uccello, referentka za razstavno dejavnost goriške občine, ki je včeraj vodila prvi voden ogled sinagoge. Obiskovalci so ob poklonu goriški judovski skupnosti, ki je bila med drugo svetovno vojno skoraj v celoti uničena, ugotavljali, kako je bila svojčas aktivno vključena v življenje v mestu in kakšen doprinos je dala k njegovemu vsesplošnemu družbenemu in kulturnemu razvoju.

Mestne oblasti pa so danes dopoldne položile venec pred spomenik deportirancem v koncentracijska taborišča pred železniško postajo. V imenu Dežele Furlanije - Julijske krajine je bil navzoč odbornik Sebastiano Callari, ki se je zatem udeležil tudi svečanosti na tržiškem pokopališču. Med nagovoroma je opozoril, da sta rasno sovraštvo in nacistična ideologija še vedno razširjeni, zato je treba še naprej kljubovati obema. Pred goriško železniško postajo so se goriških Judov in hkrati tudi številnih protifašistov, ki so bili deportirani, na ločeni svečanosti spomnili tudi na pobudo goriške sekcije ANPI-VZPI. Prisotne so nagovorili Anna Di Gianantonio, Sara Komavli, Laura Fasiolo, Roberto Criscitiello in Marzio Lamberti.