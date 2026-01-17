Iranski študentje v Trstu za svobodo

»Če ugasneš internet, ne ugasneš glasu tistih, ki zahtevajo svobodo.« To je bilo le eno od gesel, ki jih je bilo danes dopoldne slišati na Borznem trgu, kjer se je zbralo približno tristo ljudi, ki so zahtevali svoboden Iran in vrnitev dinastije Pahlavijev na oblast. Glasno so opozarjali na kršitve človekovih pravic s strani režima Islamske republike.

Protest so priredili mladi Iranci, ki študirajo v Trstu. »Ljudje se v Iranu borijo za človekove pravice, najosnovnejše človekove pravice. Vlada pa jih ubija,« nam je dejala študentka iz Irana, ki je hotela ostati anonimna. Velik del iranskih študentk in študentov je bil tako ali drugače zamaskiran, bojazen, da bi lahko njih oziroma še predvsem sorodnike v Iranu doletele hude posledice, je velika. V Iranu, so spomnili, so oblasti izklopile internetno povezavo. »Sploh nimamo novic od naših družin,« je za Primorski dnevnik poudarila študentka.

»Prišlo pa je nekaj videov,« je pristavila. Iz teh je razbrati, da naj bi režim ajatole Alija Hameneja pobil 12.000 ljudi v dveh dneh. To pa bi lahko bil le vrh ledene gore. »Veliko je bilo tudi aretiranih in bojimo se, da jih bodo usmrtili, da bi pokazali svojo moč,« je nadaljevala študentka. Medtem so iranski varnostni organi med protesti umorili tudi več otrok in najstnikov. »Oni (zastopniki režima, op. a.) delajo, kar hočejo. Svetovno javnost prosimo, naj bo naš glas,« je nadaljevala.