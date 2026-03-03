Slovenske ribiče so rešili pred pozabo

Svečano praznovanje srebrnega jubileja, pregled dragocenega dela in pogled v prihodnost s ciljem približanja kulturno, narodno in gospodarsko pomembne dediščine primorskega ribištva mladim generacijam. Tako bi lahko strnili številne ocene in ugotovitve, ki so bile izrečene na sobotni slavnostni prireditvi ob 25. obletnici ustanovitve Ribiškega muzeja Tržaškega Primorja. Čestitke so jim izrekli številni gostje z državno sekretarko Vesno Humar na čelu.

Prisrčne proslave se je v domu Alberta Sirka v Križu udeležila velika množica. Kot je v dobrodošlici spomnila Jasmina Gruden, ki je večer povezovala, je društvo nastalo leta 2000. Pred desetimi leti je muzej na lokaciji, s katere sega enkraten pogled na Tržaški zaliv, odprl vrata za obiskovalce, število katerih iz leta v leto raste.

Bilo jih je več kot 500

Duša in neumorni utemeljitelj (z lani preminulim Brunom Volpijem Lisjakom) muzeja Franco Cossutta je žarel od zadovoljstva. »Začeli smo zbirati in skrbno hraniti gradivo v našem muzeju, da bi ne pozabili truda naših prednikov, vonja po morju in zgodb naših ribičev,« je nagovoril udeležence z odra, okrašenega s cvetjem, mrežami, školjkami, morskimi zvezdami in sidrom. Na njem je bil »prisoten« tudi pred dnevi preminuli Miroslav Košuta, in sicer na povečavi črno-bele fotografije, na kateri mladi pesnik ponosno drži v rokah komaj ulovljeno tuno. Košutove mojstrske besede in modre misli so odzvanjale v mnogih govorih.

»Muzej je postal srce istovetnosti,« je dejal Cossutta in spomnil, da je bilo pred 1. svetovno vojno v Tržaškem zalivu dejavnih več kot 500 slovenskih profesionalnih ribičev. Zasluga muzeja je, da to poglavje primorske zgodovine ni tonilo v pozabo, prizadevajo si, da bi prišlo v zavest slovenskega naroda.