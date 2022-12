Iščejo prostovoljce za civilno službo na občinah

Mladi med 18. in 28. letom starosti bodo lahko spet odkrivali, kako zgleda delovni vsakdan v občinskih pisarnah in kako lahko sami pripomorejo k razvoju krajevnega utripa. Tretjič bo namreč zaživel projekt civilne službe Carso in comune - Skupni Kras, pri katerem sodelujejo občine Dolina, Repentabor in Zgonik. Vsaka izmed teh bo sprejela po enega prostovoljca oziroma prostovoljko, z izjemo prve, kjer bodo gostili dva.

Civilna služba bo potekala pod okriljem združenja Arci servizio civile, največjega italijanskega združenja, ki deluje na tem področju. Temelji ostajajo nespremenjeni. Več o pravkar objavljenem razpisu so na predstavitvi v občinski hiši v Zgoniku včeraj povedali zgoniška občinska odbornica Martina Budin, repentabrska podžupanja Nadja Debenjak, dolinski podžupan Goran Čuk, koordinator projektov civilne službe Martin Lissiach ter predsednik in zastopnica Arci servizio civile za FJK Giuliano Gelci in Vesna Bukavec.

Kandidati imajo čas do 10. februarja, da se prijavijo. Nova dogodivščina pa se bo začela konec maja, ko bodo sklenili svojo pot sedanji prostovoljci. Civilna služba traja leto dni, skupno gre za 25 ur na teden. Za svoj trud bodo mladi mesečno prejeli po 443,30 evra povračila stroškov. Bolj kot za delovne izkušnje, gre za dragoceno izobraževalno pot, so poudarili pobudniki. Prostovoljci se namreč udeležujejo tudi različnih tečajev, srečanj in izpopolnjevanj.