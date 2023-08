Iskanje bivališča za študente vse bolj težavno

Čeprav sezona iskanja bivališč za študente še ni na višku, je pritisk na nepremičninske agencije in portale, ki se ukvarjajo z oddajanjem stanovanj, že občuten. Ker je v študentskih domovih v Trstu na voljo zelo omejeno število postelj, morajo študenti in študentke sobo iskati na trgu, kjer pa za najem plačajo veliko več kot v študentskem domu. A tudi iskanje zasebnih sob ni tako enostavno. To je namreč postalo pravi izziv, saj so se s turističnim bumov v Trstu razmere na trgu nepremičnin bistveno spremenile. Veliko najemodajalcev je stanovanja, ki so jih v preteklosti oddajali študentom, preuredilo in jih začelo oddajati v turistične namene.

To je potrdila tudi Lara Berdon, lastnica nepremičninske agencije Urban Real Estate, ki je dejala, da je za enoposteljno sobo treba plačati med 250 in 350 evrov. Cenejši je najem postelje v dvoposteljnih sobah. Te stanejo med 160 in 200 evrov na mesec, je povedala sogovornica, ki je sicer tudi dejala, da na ceno vplivata predvsem lokacija in oprema stanovanja. Okolica fakultete je seveda najbolj zaželena. Tem najemninam je treba dodati še tekoče stroške, ki niso zanemarljivi.

Sogovornica je tudi povedala, da so razmere na trgu najtežje za tiste študente, ki imajo sprejemne izpite za vpis na fakulteto šele septembra. To velja zlasti za študente medicine, ki morajo do zadnjega čakati, ali bodo sprejeti ali ne. Šele po prejetem odgovoru se lahko lotijo iskanja sobe, je povedala nepremičninska strokovnjakinja in dodala, da se morajo v tem primeru pogosto zadovoljiti s tem, kar pač dobijo na trgu.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.