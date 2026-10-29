Francesco Russo umaknil župansko kandidaturo

»Odločil sem se za korak vstran, da bo koalicija lahko naredila enega naprej.« Tako je dopoldne novinarjem naznanil Francesco Russo, podpredsednik deželnega sveta FJK iz vrst Demokratsek stranke in tržaški občinski svetnik gibanja Punto franco, ki je umaknil svojo župansko kandidaturo v levosredinski koaliciji za volitve, ki bodo v Trstu prihodnjo pomlad. Russo je bil županski kandidat leve sredine na prejšnjih volitvah.

»Pred petimi leti smo nastopili ločeno. Izgubili smo in razočarali volivce,« je ugotavljal. Danes se moramo vprašati, kaj Trst resnično potrebuje, je dejal. »Naj še naprej razpravljamo o imenih? Naj dočakamo notranje tekmovanje, ali naj raje poiščemo način, da vso našo energijo usmerimo v skupen projekt? Zame je odgovor jasen,« je dodal Russo in ocenil, da obstajajo trenutki, ko odgovornost tistih, ki se ukvarjajo s politiko, ni v čakanju, da bodo drugi sprejeli pravo odločitev. Ampak v tem, da imajo pogum, da jo sprejmejo prvi.«

S tem zasukom naj bi imel v levi sredini prosto pot za kandidaturo Mitja Gialuz, pravnik in predsednik kluba Società velica Barcola Grignano, ki prireja Barcolano. Sam se je pred kratkim ponudil za župansko tekmo v Trstu, pri čemer je prišlo do notranjih razhajanj zaradi konkurence z Russom. Sledili so sestanki v Demokratski stranki, naposled pa se je Russo umaknil.

Russovo potezo sta takoj pozitivno komentirala predstavnik gibanja Zdaj Trst Riccardo Laterza in tržaški koordinator Gibanja 5 zvezd Peolo Menis, oba cenita odgovorno dejanje, ki preprečuje škodljive delitve.