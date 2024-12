Ivanka Hergold zdaj nagovarja tudi italijanske bralce

Nož in jabolko, roman pisateljice Ivanke Hergold, je odslej tudi Il coltello e la mela. Za italijanski prevod dela, ki je prvič izšlo leta 1980, je poskrbela prevajalka Patrizia Raveggi, prevod je novembra letos izdala založniška hiša Qudulibri s pomočjo prispevka Urada Republike Slovenije za Slovence in zamejce po svetu. Prevajalka ter urednika Simone Cuva in Patrizia Dughero so knjigo predstavili v torek v Tržaškem knjižnem središču.

Srečanje je potekalo v italijanskem jeziku in v sodelovanju s skladom Libero Zora Polojaz, ki je podprl izdajo italijanskega prevoda. Občinstvo je nagovorila tudi predsednica sklada Vlasta Polojaz in razkrila, da pot do izdaje prevoda ni bila lahka: »Več založniških hiš je prevod odklonilo z molkom, na pomoč nam je zato priskočila senatorka Tatjana Rojc, ki je Ivanko Hergold kot dijakinja poznala iz šolskih let,» je povedala predsednica sklada.

Pri goriški založbi Qudulibri so se odločili, da v prevod ne vnesejo večjih grafičnih sprememb in da ne posodobijo avtoričinega jezika. V prevodu sta tudi objavljena prispevka, ki jih podpisujeta literarna teoretika Boris Paternu in Cristina Benussi. »Pri delu sta mi bila prispevka v veliko pomoč, saj je roman Ivanke Hergold kar zahteven. Večkrat bralca pusti brez besed, kaj pa šele prevajalko!« je povedala Patrizia Raveggi.

Bolj kot roman je to dnevnik, ki te popelje v svet metafor, sanj in simbolov, je o delu Nož in jabolko še dejala prevajalka. V njem Ivanka Hergold v obliki dnevniških zapisov natančno beleži en sam dan iz življenja tržaške profesorice Herte Jamnik.

