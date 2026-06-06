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Kronika

Iz avtomobila zaudarjalo po alkoholu in drogi

Lokalni policisti so ustavili voznika, ki je nevarno vijugal po Ulici Fabio Severo

Spletno uredništvo |
Trst |
6. jun. 2026 | 12:42
    Iz avtomobila zaudarjalo po alkoholu in drogi
    Lokalna policija, fotografija je simbolična (ARHIV)
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Lokalni policisti so pred nekaj dnevi v Ulici Fabio Severo v križišču z Ulico Cicerone v popoldanskih urah opazili avtomobil, ki je nevarno vijugal in ogrožal druge udeležence v prometu. Na Trgu Piave so ga uspeli ustaviti. Voznika so vprašali za dokumente, pri čemer jim je odgovarjal z nerazločnimi besedami. Lokalni policisti so v avtomobilu zaznali vonj po alkoholu in po mamilih. Zaprosili so za pomoč kolege s psom, izurjenim za iskanje prepovedanih drog.

Vozniku je alkotest pokazal prekomerno koncentracio 1,45 g/l alkohola v litru krvi. Naložili mu bodo od 800 do 1600 evrov globe, izrekli 10 kazenskih točk in odvzeli vozniško dovoljenje za obdobje od 6 do 12 mesecev. Med preiskavo so ugotovili, da je eden od potnikov imel pri sebi nekaj marihuane. Drogo so zasegli, ime potnika pa sporočili prefekturi.

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