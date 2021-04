»Iz borbe in smrti je vzklilo drevo demokracije, ki ga moramo gojiti«

»Tragedija na openskem strelišču naj nas opomni, kako strašna je lahko človekova slepota. Še danes namreč nismo imuni pred fašizmom, nacizmom in rasizmom«. S temi besedami je Dušan Kalc, predsednik openske sekcije vsedržavnega združenja partizanov Italije nagovoril zaradi ukrepov proti pandemiji redke prisotne na današnji slovesnosti ob obletnici ustrelitve 71 talcev na Opčinah, ki je potekala brez publike.

V svojem govoru ob spomeniku, pred katerim je stala častna straža skavtov, tabornikov in praporščakov, se je Kalc spomnil dveh pred kratkim preminulih Opencev, ki sta z vsem srcem verjela v ideale svobode, demokracije in antifašizma. To sta Riccardo Goruppi-Dinči, neutrudni pričevalec partizanstva, nekdanji deportiranec, ki nas je zapustil pred nekaj dnevi, in pisatelj ter režiser Marko Sosič, ki je v obdobju pred smrtjo pripravljal dokumentarec o spomeniku Tomažiču in tovarišem na openskem strelišču: »Dinči je bil v taborišču le številka 135423. Pa vendar ni klonil. Preživel je in celo življenje neumorno pričal o grozotah, ki jih je doživel.«

Goruppija in Sosiča se je spomnil tudi predsednik tržaške sekcije VZPI-ja Fabio Vallon in se spomnil tragičnih dogodkov, ki so leta 1944 pretresli Trst z okolico, med katerimi obešenje petdesetih talcev v Ulici Ghega. »Vsaka smrt je pripomogla k zmagi nad barbarstvom. Iz borbe je vzklilo drevo svobode in demokracije, naša naloga je, da ga gojimo in čuvamo,« je dejal.